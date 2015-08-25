بالأسماء.. مديرية أمن الجيزة تعتمد الحركة الداخلية لتنقلات الضباط

أصدرت مديرية أمن الجيزة، حركة تنقلات الضباط الداخلية التى شملت رؤساء ومفتشى القطاعات وعدد من رؤساء المباحث، التى اعتمدها اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بإشراف اللواء طارق نصر مدر أمن الجيزة.

وشملت الحملة تغيير رؤساء ومفتشى قطاعات المباحث ورؤساء المباحث بعدد من أقسام الشرطة المهمة.

وتضمنت الحركة الأسماء التالية..

>ترقية العميد محمد عبد التواب مفتش قطاع وسط الجيزة، إلى رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة خلفا للعميد محمود خليل، وترقية العميد عبد الوهاب شعراوى رئيسا لقطاع جنوب الجيزة، خلفا للعميد محمد أبو الفتوح الذى تم نقله للأمن العام، كما تم ترقية العميد محيى سلامة مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى رئيس قطاع أكتوبر، ونقل العميد عبد الحميد أبو موسى مفتشا لمباحث قطاع وسط الجيزة، والعميد إيهاب شلبى مفتشا لقطاع شمال الجيزة.

وتضمنت الحركة أيضا نقل العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، مفتشا لقطاع غرب الجيزة، والعميد رجب غراب مفتشا لقطاع مباحث جنوب الجيزة، والعميد سعيد عابد لقطاع أكتوبر أول والعميد أحمد البيلى لقطاع ثان أكتوبر، والعميد عبد الحكيم سعد تم نقله من مباحث السيارات لقطاع شرق الجيزة، والعميد إيهاب شلبى مفتشا لقطاع شمال الجيزة.

أما عن رؤساء المباحث، فتم نقل المقدم محمد ربيع رئيسا لمباحث الطالبية، والمقدم احمد الوليلى رئيسا لمباحث العجوزة، والمقدم رامى نور لرئاسة مباحث الشيخ زايد، والمقدم محمد عبد الواحد رئيسا لمباحث مركز منشأة القناطر، والمقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم، والمقدم مروان مشرف لرئاسة مباحث مركز أبو النمرس.

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