الخميس.. آخر موعد لحجز ٥ آلاف قطعة أرض فى ١٠ مدن جديدة

تنتهى المدة التى حددتها وزارة الإسكان، لحجز ٥ آلاف قطعة أرض، والتى أعلنت عنها الوزارة فى ١٠ مدن جديدة، يوم الخميس المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، عن أنه تم بيع نحو ١٨٠ ألف كراسة شروط لحجز الأراضى، فيما بلغ عدد المتقدمين فعليا لحجز الأراضى، وقاموا بدفع مقدمات الحجز وصل ٦٤ ألف شخص حتى الآن.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك نسبة إقبال كبيرة لحجز الأراضى، وخاصة مدن أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر، مؤكدة استمرار فتح باب التقدم ودفع مقدمات باب الحجز حتى يوم ٢٧ من الشهر الجارى.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح ٥ آلاف قطعة أرض فى ١٠ مدن جديدة وهى ٦ أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة".

وحول شروط الحجز، أكد المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدًا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقًا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحًا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

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