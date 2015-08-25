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وائل الإبراشى يعرض فيديو لسرقة سيارة بالهرم فى وضح النهار

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وائل الإبراشى يعرض فيديو لسرقة سيارة بالهرم فى وضح النهار وائل الإبراشى يعرض فيديو لسرقة سيارة بالهرم فى وضح النهار
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، يظهر سرقة سيارة من أمام أحد العقارات بمنطقة الهرم.

ووفق رواية "ميادة" صاحبة السيارة المسروقة، فإن بواب العمارة متواطئ مع السارقين حيث قام بإعطائهم مفتاح السيارة ليتمكنوا من جريمتهم بكل سهولة دون لفت انتباه أى من المارة، خاصة وأن الواقعة تمت فى وضح النهار.

واتهمت "ميادة" خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، الأجهزة المعنية بعدم القيام بالدور المنوط بهم فى الحفاظ على ممتلكات المواطنين، مؤكدة عدم إجراء أى تحريات أو تحرك لضبط الجناة على الرغم من توافر فيديو يوضح شكل السارقين بالكامل إلى جانب مكالمة هاتفية مع البواب يعترف بتعاونه معهما.

وتابعت: "ليست الواقعة الأولى للسرقة تتم فى العمارة بل سبقها 5 جرائم أخرى تم حفظ محاضرهم.. مين وراء الناس دى.. إحنا فى القسم واحد قال لنا متتعبوش نفسكم روحوا والحرامية هيتصلوا بيكم وهيتفاوضوا معاكوا"، على حد قولها.
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