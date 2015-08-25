موجز الصحافة المحلية: تنظيم "قنابل المسامير" يستهدف الشرطة فى البحيرة

تناولت الصحف المحلية، العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان، تنظيم "قنابل المسامير" يستهدف الشرطة فى البحيرة.

وأســفر التفجير الإرهابى، الذى استهدف أتوبيسًا يقل 36 من أفراد الشرطة بمحافظة البحيرة، صباح أمس الاثنين، عن استشــهاد 3 من أفراد الشــرطة: سامى علــى إبراهيم مــن دمنهــور، ومجاهد عبدالســلام العجمــى من شــبراخيت، وجمعة الغرباوى 45 ســنة وكشــف العميد خالد عبدالحميــد، رئيس المباحث الجنائية فى البحيرة، التفاصيل الكاملة للتفجير الذى وقــع بالقرب من قناطــر إدفينا دائرة مركز شــرطة رشيد، مؤكدًا أن عناصر إرهابية استهدفت الأتوبيس بعبوة ناســفة مليئــة بالمســامير، أثناء مــروره من مدينة دمنهور مــرورا بمركز المحمودية حتى مدينة من دمنهور، وإصابة 23 آخرين.

وذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدأ اليوم زيارة مهمة إلى روسيا، يبحث خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسئولين الروس تعزيز العلقات الثنائية والتعاون والتنسيق السياسى والمشروعات الاقتصادية المشتركة، وقال يورى شوفالوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى اليوم مع سيرجى ناريشكين، رئيس مجلس الدوما لبحث التعاون بين البلدين، بما فى ذلك التعاون البرلمانى، وكشفت مصادر فى وزارة الخارجية لـ"الأهرام" عن أن الزيارة ستعزز العلاقات المتينة بين البلدين فى كل المجالات، حيث تنظر موسكو إلى مصر باعتبارها دولة مؤثرة فى الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "الأخبار"، إن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء شهد أمس والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، تشغيل أول رحلة قطار مصرى مكيف - التشغيل التجريبى vip، وأكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أن هذا هو أول قطار مصرى مكيف ضمن عقد توريد 212 عربة مكيفة بإجمالى 23 قطارًا سيتم إدخالها وفقًا للجدول الزمنى المحدد.. وهى مصنعة بالهيئة العربية للتصنيع مصنع سيماف ونسبة المكون المحلى تصل إلى أكثر من 50، ويتمتع القطار بخدمات متميزة، الطبية والإنترنت والواى فاى، ويوجد مسعف مخصص للحالات الطارئة وكاميرات مراقبة فى كل عربة لمتابعة مستوى الخدمة التى تقدم للجمهور.

أكدت مصادر برئاسة الجمهورية لصحيفة "المصرى اليوم"، أنها لا تسمح باستغلال اسمها او اسم الرئيس فى عمليات نصب واحتيال على المواطنين. وقال مصدر بالرئاسة لـ"المصرى اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر طاقم مكتبه والعاملين بالرئاسة منذ اللحظة الأولى، لتوليه مهام منصبه بعدم الحصول على أى مزايا من مؤسسات الدولة.

وأفادت صحيفة "الشروق"، أن البورصة واصلت خسائرها فى ثانى جلسات الأسبوع، أمس، بسبب استمرار نزول الأسواق العالمية والعربية، وتبعات أزمة الاقتصاد الصينى، التى تعيد للأذهان شبح الأزمة العالمية فى 2008، إلا أن ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى بسبة طفيفة قلص الخسائر مقارنة بأولى جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 بنسبة 1,9%، ووصل إلى مستوى 6654 نقطة، كما هبط مؤشر إى جى إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.1%.