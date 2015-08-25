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البحوث الفلكية: غرة ذى الحجة 14 سبتمبر وعيد الأضحى بعد 29 يوما

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البحوث الفلكية: غرة ذى الحجة 14 سبتمبر وعيد الأضحى بعد 29 يوما البحوث الفلكية: غرة ذى الحجة 14 سبتمبر وعيد الأضحى بعد 29 يوما
قال الدكتور أبو العلا محمد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر ذى القعدة سيكون 29 يوما حيث ستكون نهايته يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول أيام شهر ذو الحجة سيكون يوم الاثنين 14 سبتمبر المقبل، موضحا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وسيكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 23 سبتمبر أى بعد 29 يوما.


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