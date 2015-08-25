أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا فى المنوفية

Google+ Print
مصرع 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا فى المنوفية مصرع 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا فى المنوفية
لقى 3 أشقاء مصرعهم بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية، منذ قليل، داخل سرداب أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا، تم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بانهيار سرداب على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا بشارع السلطان حسين بالمدينة بجوار مسجد المتولى.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية، وتم استخراج الجثث الثلاثة وهم "محمد عبد الفتاح الخياط 30 عاما وأشقائه إبراهيم 33 عاما وياسر 38 عاما"، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.


>اكتشاف أطول طريق لآثار أقدام ديناصورات فى العالم عمره 140 مليون عام بألمانيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365