مصرع 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا فى المنوفية

لقى 3 أشقاء مصرعهم بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية، منذ قليل، داخل سرداب أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا، تم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بانهيار سرداب على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بورشة ميكانيكا بشارع السلطان حسين بالمدينة بجوار مسجد المتولى.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية، وتم استخراج الجثث الثلاثة وهم "محمد عبد الفتاح الخياط 30 عاما وأشقائه إبراهيم 33 عاما وياسر 38 عاما"، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

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