الانتخابات البلدية.. المواطن شريك في صناعة قرارات التنمية

تأتي التجربة الجديدة للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي انطلقت مؤخراً في كل مناطق المملكة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الدورتين الماضيتين، ولعل من أبرز هذه المستجدات التي أرساها النظام الجديد رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 إلى 18 عاماً، إضافة لمشاركة المرأة كناخب ومرشح أول مرة لتشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية البناء والتنمية وصنع القرار.

وتشهد الدورة الحالية للانتخابات البلدية جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/10/1435ه الذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، إذ يؤسس النظام الجديد للمجالس مرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شرائح المجتمع السعودي الذي يعي دوره في المساهمة بالنهوض بمستوى الخدمات البلدية من خلال المشاركة بقوة في انتخاب الأكفأ والأجدر ليمثله في هذه المجالس، أو من خلال ترشيح الأكفاء أنفسهم لعضوية هذه المجالس ليكونوا في موقع المسؤولية مع الجهاز التنفيذي في صنع القرار ودفع التنمية المحلية.

م. القحطاني: عالجنا التحديات السابقة وردمنا الفجوات.. ونتطلع إلى انطلاقة نوعيّة للمجالس الجديدة

وجاءت الدورة الجديدة للانتخابات مدعومة بحزمة من الصلاحيات والمزايا التي تعطي المجالس البلدية المرونة في التحرك والعمل بقوة بما يخدم الوطن منها الاستقلالية المالية والإدارية والصلاحيات الواسعة التي منحت له وغير ذلك من مزايا واستعدادات ستكون كفيلة بانطلاقة قوية لعمل هذه المجالس بما يخدم التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات البلدية في المناطق والمحافظات.

ومواكبة لذلك أقامت "الرياض" ندوة الثلاثاء في مقر اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لاستعراض الأعمال الميدانية للدورة الثالثة من الانتخابات، ومناقشة انطلاقة المرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، والتحديات التي قد تواجه اللجنة في عملها، والتطورات التي حدثت على النظام ومشاركة المرأة أول مرة كناخبة ومرشحة، وأبرز مستجدات الدورة الثالثة.

المجالس البلدية والتنمية

في البداية أكد المهندس جديع بن نهار القحطاني على دور المجالس البلدية في التنمية المحلية موضحا أنها تقوم بدور مهم في تنمية وتطوير الخدمات البلدية بحكم تواصلها المباشر مع المواطنين الأمر الذي يمكنها من الاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم ومن ثم رصدها وتحليلها وبلورتها في صورة قرارات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم من الخدمات والمشروعات البلدية، وقد نصت المادة (47) من النظام الجديد للمجالس البلدية على ضرورة أن ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويُسهِّل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه، كما نصت المادة (48) من النظام على أن يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم-في حدود اختصاصه- مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية، وإمكانية البلدية، وأولويات التنفيذ، كما تقوم المجالس بمراقبة أداء البلدية، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع إليها أو تطلبها أو من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة تنفيذ المشروعات البلدية.

التحديات والصعوبات

وفي سؤال عن التحديات السابقة أكد م.القحطاني انه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، ومنها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية واحتياجات المجالس من الوظائف الاستشارية المخصصة للمجالس البلدية، موضحا أن الدورة الأولى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغط

شبكةعيونالإخبارية

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