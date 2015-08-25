البنوك تتبرأ من تضخيم التراجع في سوق الأسهم

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن يكون للبنوك دور في تضخيم حدة التراجع الذي يشهده سوق الأسهم، عبر تسييل الصناديق الاستثمارية والمحافظ ذات التسهيلات المستثمرة في السوق من قبل البنوك، كما يشاع واصفاً طريقة عمل تلك الصناديق والمحافظ بالعمل المنظم، ومشيراً إلى أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في سوق المال السعودي كفيلة بمنع البنوك من ذلك.

وقال طلعت حافظ ل"الرياض"، إن العمل فيما يختص بالصناديق الاستثمارية والمحافظ ذات التسهيلات العاملة في سوق المال يتم بشكل منظم، ومنضبط ولا يكون بشكل ارتجالي أو نتيجة لردة فعل كما هو معتقد من قبل البعض، مشيراً إلى أن إجمالي أصول الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم خلال فترة نهاية الربع الثاني من العام بلغ 28,8 مليار ريال أي ما يمثل 1,004 من قيمة إجمالي السوق التي تناهز 2 تريليون ريال وبالتالي فهي نسبة صغيرة لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في السوق يضاف إلى ذلك الضوابط الصارمة من قبل الجهات الرقابية والتي تضمن عدم تأثير عمل وقرارات إدارة ومديري تلك الصناديق على السوق وعلى الأموال المستثمرة في تلك الصناديق، كما أن آلية عمل تلك الصناديق في حالة رغبة مديري الصناديق بالبيع تلزمهم بالإحلال فيتم بيع أسهم لشراء أسهم أخرى بديلة، ويضاف إلى ذلك عدم سماح الجهات الرقابية في هيئة سوق المال بأن يتجاوز مقدار السيولة في تلك الصناديق ما بين 10و45% من قيمتها في حين تكون النسبة الأعلى عبارة عن أسهم كما أن الضوابط الصارمة لعملية الاسترداد والخروج من تلك الصناديق تتم بطريقة فنية منضبطة ومتوازنة بحيث لا ينتج عنها أي سلبيات أو إضرار سواء بالنسبة للصناديق نفسها أو بالنسبة لسوق الأسهم بشكل عام.

بدوره قال عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، ل"الرياض" إن الهيئة حريصة على تطبيق عموم اللوائح والأنظمة التي تم سنها وذلك على السواء فيما يختص بصناديق الاستثمار أو الأشخاص المرخص لهم، وهي تطبق القرارات والعقوبات التي يتم كشفها عبر جولات لجان التفتيش المتكررة لضمان توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق والمتتبع لأخبار السوق سيشاهد الكثير من القرارات والعقوبات التي تم تطبيقها بحق الكثير من المخالفين في دلالة واضحة حرص الهيئة على تطبيق النظام بحذافيره.