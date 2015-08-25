أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

البنوك تتبرأ من تضخيم التراجع في سوق الأسهم

Google+ Print
البنوك تتبرأ من تضخيم التراجع في سوق الأسهم البنوك تتبرأ من تضخيم التراجع في سوق الأسهم

    نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، أن يكون للبنوك دور في تضخيم حدة التراجع الذي يشهده سوق الأسهم، عبر تسييل الصناديق الاستثمارية والمحافظ ذات التسهيلات المستثمرة في السوق من قبل البنوك، كما يشاع واصفاً طريقة عمل تلك الصناديق والمحافظ بالعمل المنظم، ومشيراً إلى أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في سوق المال السعودي كفيلة بمنع البنوك من ذلك.

وقال طلعت حافظ ل"الرياض"، إن العمل فيما يختص بالصناديق الاستثمارية والمحافظ ذات التسهيلات العاملة في سوق المال يتم بشكل منظم، ومنضبط ولا يكون بشكل ارتجالي أو نتيجة لردة فعل كما هو معتقد من قبل البعض، مشيراً إلى أن إجمالي أصول الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم خلال فترة نهاية الربع الثاني من العام بلغ 28,8 مليار ريال أي ما يمثل 1,004 من قيمة إجمالي السوق التي تناهز 2 تريليون ريال وبالتالي فهي نسبة صغيرة لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في السوق يضاف إلى ذلك الضوابط الصارمة من قبل الجهات الرقابية والتي تضمن عدم تأثير عمل وقرارات إدارة ومديري تلك الصناديق على السوق وعلى الأموال المستثمرة في تلك الصناديق، كما أن آلية عمل تلك الصناديق في حالة رغبة مديري الصناديق بالبيع تلزمهم بالإحلال فيتم بيع أسهم لشراء أسهم أخرى بديلة، ويضاف إلى ذلك عدم سماح الجهات الرقابية في هيئة سوق المال بأن يتجاوز مقدار السيولة في تلك الصناديق ما بين 10و45% من قيمتها في حين تكون النسبة الأعلى عبارة عن أسهم كما أن الضوابط الصارمة لعملية الاسترداد والخروج من تلك الصناديق تتم بطريقة فنية منضبطة ومتوازنة بحيث لا ينتج عنها أي سلبيات أو إضرار سواء بالنسبة للصناديق نفسها أو بالنسبة لسوق الأسهم بشكل عام.

بدوره قال عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، ل"الرياض" إن الهيئة حريصة على تطبيق عموم اللوائح والأنظمة التي تم سنها وذلك على السواء فيما يختص بصناديق الاستثمار أو الأشخاص المرخص لهم، وهي تطبق القرارات والعقوبات التي يتم كشفها عبر جولات لجان التفتيش المتكررة لضمان توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق والمتتبع لأخبار السوق سيشاهد الكثير من القرارات والعقوبات التي تم تطبيقها بحق الكثير من المخالفين في دلالة واضحة حرص الهيئة على تطبيق النظام بحذافيره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة