حافظ على صحة القلب والشرايين والجلد بالأفوكادو والبروكلى

إذا كان هدفك هو الحفاظ على صحة القلب، فهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة التى يمكن أن تساعد على تنشيط شرايين القلب من تراكم المواد الدهنية، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب الذى يعتبر السبب الرئيسى لمرض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لموقع “naturallivingideas”، فإن هناك أطعمة سوف نتناولها فى القائمة التالية تحتوى على دهون صحية ومضادات الأكسدة، والألياف القابلة للذوبان والتى هى ليست فقط مفيدة للقلب، ولكنها أيضا تعزز صحة الجلد، والشعر، وإنتاج الهرمونات، وامتصاص العناصر الغذائية، وتحسين صحة القلب دون استخدام المواد الكيميائية السامة، والتى تشمل:

1- الأفوكادو

2- البروكلي