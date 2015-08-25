حافظ على صحة القلب والشرايين والجلد بالأفوكادو والبروكلى

إذا كان هدفك هو الحفاظ على صحة القلب، فهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة التى يمكن أن تساعد على تنشيط شرايين القلب من تراكم المواد الدهنية، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب الذى يعتبر السبب الرئيسى لمرض القلب والأوعية الدموية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أظهرت الدراسات أن الاستهلاك اليومى من الأفوكادو يحسن نسبة الكولسترول فى الدم، كما أنه يساعد على انخفاض الدهون الثلاثية والكولسترول بنسبة 22? ويزيد من الكوليسترول الجيد “HDL” بنسبة 11?، وهذا يساعد على إبقاء الشرايين بلا عوائق، وتحتوى فاكهة الأفوكادو المتوسطة على حوالى 4 جرامات من البروتين و11 جرامًا من الألياف، ويحتوى على قائمة طويلة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
>البروكلى يحتوى على فيتامين K الذى يساعد على منع تصلب الشرايين، كما يحتوى على فيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد على منع أكسدة الكولسترول LDL التى يمكن أن تؤدى إلى أمراض القلب الخطيرة.
ووفقاً لموقع “naturallivingideas”، فإن هناك أطعمة سوف نتناولها فى القائمة التالية تحتوى على دهون صحية ومضادات الأكسدة، والألياف القابلة للذوبان والتى هى ليست فقط مفيدة للقلب، ولكنها أيضا تعزز صحة الجلد، والشعر، وإنتاج الهرمونات، وامتصاص العناصر الغذائية، وتحسين صحة القلب دون استخدام المواد الكيميائية السامة، والتى تشمل:
1- الأفوكادو
>أظهرت الدراسات أن الاستهلاك اليومى من الأفوكادو يحسن نسبة الكولسترول فى الدم، كما أنه يساعد على انخفاض الدهون الثلاثية والكولسترول بنسبة 22? ويزيد من الكوليسترول الجيد “HDL” بنسبة 11?، وهذا يساعد على إبقاء الشرايين بلا عوائق، وتحتوى فاكهة الأفوكادو المتوسطة على حوالى 4 جرامات من البروتين و11 جرامًا من الألياف، ويحتوى على قائمة طويلة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
2- البروكلي
>البروكلى يحتوى على فيتامين K الذى يساعد على منع تصلب الشرايين، كما يحتوى على فيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد على منع أكسدة الكولسترول LDL التى يمكن أن تؤدى إلى أمراض القلب الخطيرة.