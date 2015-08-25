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تعرف على أهم أعراض الإصابة بالوسواس القهرى

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تعرف على أهم أعراض الإصابة بالوسواس القهرى تعرف على أهم أعراض الإصابة بالوسواس القهرى
الوسواس القهرى أحد الأمراض النفسية التى يصاب بها الكثيرون حيث تجعل الشخص يرتكب بعض الأفعال ويشك فى نفسه والآخرين بصورة مفرطة.

حول ذلك يقول دكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى بالقصر العينى، إن الوسواس القهرى هو أحد الاضطرابات النفسية التى تصيب الأشخاص لأسباب وعوامل وراثية أو نفسية واجتماعية.

ويستكمل د. ياسر قائلا الوسواس القهرى هو عبارة عن اضطراب نفسى ووجود أفكار غير منطقية ملحة ومسيطرة على الشخص حيث تظهر علية بعض الأعراض فى صور ممارسة بعض الأفعال بصورة مبالغ فيها، وأشهرها الآتى:
>الوسواس القهرى تجاه النظافة
>1)غسل اليدين أكثر من مرة بدون سبب وتكرار غسلها بشكل مبالغ لتفادى تعرضه للأمراض وكذلك الاستحمام أكثر من مرة.
>2)تجنب التعامل المباشر مع الآخرين اعتقادا منه بأن ذلك يفاديه الإصابة من الأمراض.
>3)أحيانا هناك بعض الحالات ينتابها أفكار وساوس وشك فى الوجود الإلهى.
>ويتابع د. ياسر قائلا: "هناك بعض الأضرار الصحية التى تظهر على الشخص الموسوس من اتجاة النظافة فعلى سبيل المثال جفاف جلدى والإصابة بعض الالتهابات الجلدية نتيجة الإفراط فى استخدام المنطفات على الجلد.

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