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مرور الجيزة يضبط ألف مخالفة لدراجات بدون لوحات منذ بداية الشهر الحالى

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مرور الجيزة يضبط ألف مخالفة لدراجات بدون لوحات منذ بداية الشهر الحالى مرور الجيزة يضبط ألف مخالفة لدراجات بدون لوحات منذ بداية الشهر الحالى
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت الإدارة منذ بداية شهر أغسطس الحالى من ضبط 1053 مخالفة للعديد من الدراجات البخارية منها 598 مخالفة سيارة بدون رخص قيادة، و455 مخالفة بدون تسيير وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وأكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور أن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم، كما توجد حملات أخرى لرصد مخالفات الـ"توك توك" والتى تستخدم فى عمليات السطو والسرقة للحد من تلك الجرائم.

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