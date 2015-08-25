مقتل 51 جندياً من القوات السورية فى اشتباكات مع داعش شرق حلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن هجمات لتنظيم داعش، أسقطت 51 قتيلاً من أفراد القوات الحكومية المتحصنين فى قاعدة جوية فى محافظة حلب هذا الشهر.

وأشار المرصد السورى، إلى أن القوات الحكومية واصلت غاراتها على مواقع التنظيم فى المنطقة لإيقاف تقدم المتشددين بينما صعد داعش هجماته ضد القوات الحكومية ومسلحين آخرين على حد سواء فى معارك بشمال سوريا.

ولفت المرصد، الذى يستقى معلوماته عن الصراع من مصادر على الأرض، إلى أن 40 ضابطًا على الأقل سقطوا بين القتلى فى هجومين منفصلين لداعش على قاعدة كويرس الجوية شرقى حلب.

وحسب المرصد فإن تنظيم داعش شن هجوما بين التاسع والثانى عشر من أغسطس الجارى وبدأ آخر قبل يومين باستخدام سيارات ملغومة سعيا لاقتحام القاعدة التى تتحصن فيها قوات حكومية ويحاصرها الجهاديون.

وقال المرصد، إن القتال حول القاعدة الجوية خلف 62 قتيلا على الأقل فى صفوف داعش بينهم قادة.

وأورد المرصد أيضا أن عائلات جنود سوريين محاصرين خرجوا فى مسيرات بالعشرات نحو معاقل حكومية فى غرب سوريا للمطالبة بإنهاء الحصار.

وأضاف المرصد أن المظاهرات نظمت فى اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر المتوسط.

وتشن الولايات المتحدة وتركيا غارات جوية لطرد مقاتلى التنظيم من مناطق الشمال الغربى قرب الحدود التركية.

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