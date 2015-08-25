مقتل شخصين جراء هطول أمطار غزيرة شرق الجزائر

لقى شخصان حتفهما جراء هطول أمطار غزيرة مساء أمس الاثنين على مدينة قسنطينة التى تقع على مسافة 450 كيلومترا شرق الجزائر.

وأوضحت الإذاعة الجزائرية أن الأمطار الغزيرة مصحوبة بحبات من البرد التى تساقطت على مدينة قسنطينة لنحو ساعة من الزمن دون انقطاع، أسفرت عن وفاة امرأة فى العقد الرابع من العمر غمرتها المياه بالطابق الأرضى لإحدى العمارات الواقعة بحى 400 مسكن بمدينة على منجلي، فيما توفى شاب فى السادسة عشر من العمر إثر صعقة كهربائية.

كما تسببت الأمطار فى سيول على امتداد الطرقات مما خلف تكدسا مروريا، وتدخل جهاز الدفاع المدنى لضخ مياه الأمطار التى غمرت الأحياء والطرقات بسبب انسداد البالوعات.

وكان الديوان الجزائرى للأرصاد الجوية، أفاد فى نشرة خاصة بأن العديد من الولايات الشرقية ستشهد نهاية الاثنين وليلة الثلاثاء أمطارا رعدية.

>