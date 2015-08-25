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وحدات من الجيش التونسى تجرى مناورات مع بارجات تابعة لحلف الناتو

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وحدات من الجيش التونسى تجرى مناورات مع بارجات تابعة لحلف الناتو وحدات من الجيش التونسى تجرى مناورات مع بارجات تابعة لحلف الناتو
أجرت وحدات من الجيش التونسى مناورات محدودة مع بارجات تابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) أثناء تواجدها بميناء حلق الوادى بتونس الاثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتى مساء الاثنين، إن وحدات من الجيش الوطنى قامت بمناورة صغيرة مع بارجات من حلف شمال الأطلسى وذلك فى إطار تبادل الخبرات والتمارين المشتركة، قبل أن تغادر الميناء فى نفس اليوم.

وأضاف الوسلاتى فى تصريحاته لوكالة الأنباء التونسية أن هذه البارجات اعتادت الرسو بميناء حلق الوادى كل سنة فى طريق زيارتها إلى صقلية حيث تقوم طواقمها بتبادل الخبرات والتعاون مع وحدات الجيش الوطني.

كانت واشنطن منحت تونس فى مايو الماضى صفة "الشريك الرئيسى من خارج حلف الأطلسي" ما يتيح لتونس التى تواجه مخاطر متزايدة من التنظيمات المتشددة ومن الفوضى السائدة فى ليبيا الاستفادة من التعاون العسكرى وفى مجال التسلح مع حلف الناتو.
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