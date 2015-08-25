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ابنة إليسا المدللة تنجب مولوداً جديداً

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ابنة إليسا المدللة تنجب مولوداً جديداً ابنة إليسا المدللة تنجب مولوداً جديداً

الثلاثاء 25-08-2015 02:50

أصدرت الفنانة المغربية الشابة إيمان قرقيبو، أغنيتة مغربية جديدة تحمل عنوان "1 – 2 – 3"، من كلمات وألحان بدر الدين المعروفي "الشهير بــ "ام سي بدور"، وتوزيع "منير التوماني.

تجدر الإشارة إلى أن إيمان كانت قد توجت بلقب "استوديو دوزيم" وهو برنامج للبحث عن المواهب الغنائية المغربية، في دورته الرابعة سنة 2007، كما عرفها الجمهور العربي من خلال مشاركتها في برنامج "آراب آيدل" على Mbc ، كما شاركت ضمن فريق اليسا في برنامج "اكس فاكتور" في نسخته الأولى.

 

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