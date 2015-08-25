وزير الشؤون البلدية يطلع على خطة النظافة في مكة والمشاعر المقدسة

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، على الخطة التشغيلية التي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الحج، في مقر الأمانة في حي المعابدية في مكة المكرمة.

وشاهد الوزير، عرضاً لخطة أعمال النظافة مستمعا إلى شرح عن كيفية أداء تلك الأعمال خلال موسم الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ونوه م. آل الشيخ، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام وحرصهم على توفير كل ما يمكنهم من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج.

وقال: «تم الاطلاع على الاستعدادات التي هيئت لتقديم خدمات بلدية متكاملة لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله-، لافتاً إلى أنه تم الاطلاع أعمال الخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والإصحاح البيئي ومراقبة المحال التجارية والمطاعم والحلاقين ومكافحة الآفات إلى جانب صيانة قطار المشاعر المقدسة وخيام الحجاج ومنشأة الجمرات علاوة على دورات المياه التي استكملت هذا العام ليصبح إجمالي عددها 36 ألف دورة مياه موزعة على مناطق المشاعر المقدسة إضافة إلى آلية التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة عملية التفويج لمنشأة الجمرات.

وأشار إلى أنه تم تجنيد فريق مشاة من عمال النظافة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها في أوقات الذروة والأماكن المزدحمة لتنفيذ أعمال النظافة، إلى جانب توفير مخازن أرضية وحاويات حديثة ومتطورة وصناديق نفايات كهربائية وضاغطة ومحطات انتقالية للتخلص من النفايات وجمعها في المشاعر المقدسة.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على متابعته المستمرة والشخصية لجميع الخدمات البلدية المقدمة لحجاج بيت الله العتيق، مشيداً في ذات الوقت بما يوليه أمين العاصمة المقدسة والقائمين على الخدمات البلدية بمكة المكرمة من جهود حثيثة لتحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.

من جانبه، أكد د. أسامه بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن «الأمانة» لا تدخر وسعاً في سبيل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام والعمل على توفير سبل الراحة والطمأنينة لهم بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المبذول من حكومة هذه البلاد المباركة التي تعمل في كل عام على تنفيذ المشروعات الحيوية والعملاقة لينعم الحجيج بوافر من الرحة والاستقرار أثناء تأديتهم لعباداتهم ومناسكهم مبينا أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل ضمن منظومة الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج وقد سخرت كامل إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات بلدية راقية ومتكاملة للحجاج في كافة المواقع التي يسلكونها.

وأوضح م. عبدالسلام بن سليمان مشاط وكيل الأمين للخدمات، أن خطة أعمال النظافة في المشاعر المقدسة بدأ تكثيفها منذ السادس من شهر شوال الماضي في حين سيكتمل عدد العمالة والمعدات في 22/11/1436ه لافتاً إلى أنه تم توزيع العمالة والمعدات على البلديات العشر بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.