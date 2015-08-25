«أمن الطرق» يبدأ منع الدخول للعاصمة المقدسة لغير حاملي تصاريح الحج

شرعت القوات الخاصة لأمن الطرق في تنفيذ مهمتها الخاصة بمنع الحجاج من المواطنين والمقيمين من دخول المشاعر المقدسة دون الحصول على تصاريح الحج.

وأكدت على الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بضرورة الحصول على تصاريح الحج، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة الخاصة بمنع دخول الحجاج من غير حاملي التصاريح.

وجهزت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع مداخل العاصمة المقدسة بالدعم البشري والآلي والتقني اللازم لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، وذلك بدعم وتوجيهات وإشراف مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومتابعة مباشرة من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني.

وشددت على جميع السائقين بعدم نقل أي حاج لا يحمل تصريح الحج، وأنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحزم بحق كل متجاوز، ونبهت على السائقين بضرورة التأكد من أن مرافقيهم من الحجاج يحملون التصاريح اللازمة.

ودعت أصحاب المشروعات العاملة في العاصمة المقدسة بضرورة حصول العاملين من غير السعودين الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة على التصاريح التي تخولهم الدخول إلى العاصمة المقدسة أثناء فترة المنع، وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على الجميع باحترام قدسية الزمان والمكان، وعدم التوجه إلى مكة المكرمة إلا لمن يحمل تصريح حج، لأن من يخالف ذلك سوف يمنع ويعاد من حيث أتي، وتطبق بحقه العقوبات المقررة نظاماً.