مشعل بن عبدالله: نعتز بقضاتنا ونُقدر دورهم في إرساء العدل

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة أمس رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم الجاسر وعدداً من القضاة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي بتعيين سموه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

وقد رحب سموه بهم وقال:" إننا نعتز ونفتخر بأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في بلادنا والدور الذي يقومون به في إرساء العدل، وهذا هو النهج المبارك لقادة هذه البلاد وأهلها منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحتى عهدنا الحاضر في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يولي أيده الله أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ جل الرعاية والاهتمام وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - المستمدة من الكتاب والسنة، مبدياً سموه وقوفه مع القضاة بما يكفل تذليل كل ما قد يعترض مهامهم وواجباتهم.

من جهة ثانية، التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة أمس المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خالد المرشود يرافقه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عواد بن سبتي العنزي، الذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي بتعيين سموه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

وقد رحب سموه بهما، وناقش معهما عددا من الأمور ذات العلاقة.

من جانبه أعرب المرشود عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لفرع الوزارة بالمنطقة.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بمكتب سموه في الإمارة أمس رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرفة التجارية الصناعية في عرعر، يتقدمهم رئيس الغرفة عبدالله بن محمد الغريب، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

وثمن لهم سموه مشاعرهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، سائلاً المولى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة هذه المنطقة وأهلها في ظل القيادة الحكيمة.

من جانبه أعرب رئيس غرفة عرعر باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الرعاية والدعم الذي تلقاه الغرفة من سموه.

حضر الاستقبالات مدير عام المراسم بالإمارة صالح القاران.