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الملحقية الثقافية في إسبانيا تدشن مشروع «لأنك الأهم»

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    دشنت الملحقية الثقافية في إسبانيا سلسلة من الأفلام بتقنية الإنفوجرافيكس والتي تهدف إلى تعريف المبتعثين والدارسين في إسبانيا بنظام الدراسة والابتعاث فيها، وكذلك تقديم لمحة موجزة عن الحياة في إسبانيا وأنظمة التعليم العالي فيها، إضافة إلى تقديم الكثير من المعلومات القيمة عن الجامعات الإسبانية وأسلوب الدراسة فيها، وتأتي هذه الأفلام ضمن مشروع "لأنك الأهم" الذي يضم الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تسعى إلى الاهتمام بالمبتعثين وتوجيههم ورعايتهم.

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