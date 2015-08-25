بالفيديو - وردة يحصل على ركلة جزاء في الخسارة أمام باناثنيكوس

شارك عمرو وردة لاعب وسط بانيتوليكوس في المباراة التي خسرها فريقه 2-1 من العملاق باناثنيكوس بافتتاح الدوري اليوناني يوم الاثنين.

وردة أتم انتقاله للفريق اليوناني قبل يومين بعد خضوعه لفترة معايشة وإتمامه للكشف الطبي.

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وبدأ وردة اللقاء وظل في أرض الملعب حتى الدقيقة 86.

وافتتح زملاء لاعب الأهلي السابق التسجيل في الدقيقة 40 عن طريق كابيل من متابعة ركلة جزاء مهدرة، كان وردة قد حصل عليها.

وتعادل باناثنيكوس بواسطة كاريليس في الدقيقة 51، قبل أن يخطف الفوز بهدف بيرج في الدقيقة 84.

شاهد حصول وردة على ركلة جزاء