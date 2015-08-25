»#الوطني_للإعلام_ينظم_مشاركة_إكسبو« يتصدر ترند الإمارات بأكثر من 26 مليون مشاهدة

سجّل المجلس الوطني للإعلام إنجازاً لافتاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد الوسم الذي أطلقه المجلس أمس بعنوان (#الوطني_للإعلام_ينظم_مشاركة_إكسبو) أكثر من 26 مليون مشاهدة بحسب ترند الإمارات.

واستطاع المجلس استقطاب تفاعل واسع من قبل المغردين من داخل الإمارات وخارجها، حيث سجل الوسم تغريدات تتضمن لقطات من تاريخ مشاركة الدولة في معارض اكسبو إلى جانب صور متنوعة لزوار جناح الإمارات في اكسبو ميلانو 2015. وأعرب المغردون عن فخرهم بمستوى ورقي تنظيم المشاركة في الحدث الدولي الهام، والذي حاز على إعجاب الزوار والدول الأخرى المشاركة أيضاً.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإمارات والمجلس الوطني للإعلام في إحداث زخم شعبي واسع محلياً واقليمياً وعالمياً حول مشاركة الدولة في معارض اكسبو الدولية.

وتفاعل المغردون مع الوسم، حيث قال مبارك اليافعي إن جناح الإمارات في إكسبو من أفضل الأجنحة المشاركة من حيث الصورة والتصميم والرسالة، فيما قال محمد جلال الريسي: الإمارات دائماً تبهر العالم بمشاركتها، ملف اكسبو شاهد على جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في نقل الصورة المشرفة، وقال سعود الريامي: أفخر بما تقوم به دولة الإمارات في إكسبو ميلانو في انتظار الإبهار على أرض الوطن، وأشار عمر البريكي إلى أن تنظيم المشاركة في اكسبو يأتي بسواعد إماراتية وجهود وطنية مخلصة، وأكد خالد بن ضحي في تغريدة له أن مشاركة الإمارات في معارض إكسبو تعود إلى مشاركة أبوظبي في معرض إكسبو الذي أقيم في أوساكا اليابانية عام1970، فيما قال حساب «فرسان الإمارات» إن الجناح الإماراتي حصل على إشادة كبيرة من المشاركين والمنظمين.

وعبرت وفاء أحمد عن فخرها بالمشاركة المتميزة للإمارات وغردت قائلة :«كم كان كبيرا حظي اني ولدت بين يديك الإمارات»، وقال حمد المطيوعي إن كوادر وطنية تتولى مهمة الشرح وتعريف زوار الجناح بالتقدم التقني والموروث الثقافي الذي تتميز به الدولة، فيما أشار محمد المسكري إلى أن المظهر المشرف لجناح الإمارات في اكسبو كان نتاج مجهودات كبيرة بذلها المجلس الوطني للإعلام لأعوام عديدة، ولفت عمر الساعدي إلى أن المظهر المشرف لجناح الإمارات في اكسبو كان نتاج مجهودات كبيرة بذلها المجلس الوطني للإعلام.

وقال عبد الله الزعابي في تغريدة له: يتشرف العالم بمعرفة تاريخ الإمارات المفعم بالإنجازات الفريدة من نوعها وعبق تاريخها ذات العراقة الأصيلة، من جانبه قال محمد المحرمي ان تبادل الخبرات والثقافات شيء جميل والكفاءات الموجودة في الوطني للإعلام قادرة على التميز والإبداع.

من جانبه قال عمر الساعدي: مزيج مبهر من العروض التراثية والاختراعات التقنية تكسب إعجاب زوار جناح الإمارات ٢٠١٥.

فيما قالت مدينة مصدر في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر :«إقبال كبير على زيارة جناح الإمارات في إكسبو ميلانو المستوحى من مدينة مصدر».