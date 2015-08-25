حاكم الشارقة يأمر بمنح دراسية لطلبة المنطقة الوسطى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير منح دراسية كاملة للطلبة الذين تم تسجيلهم في فرع جامعة الشارقة بالذيد، وذلك لأهالي المنطقة الوسطى اعتباراً من العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً من سموه على توفير مناخ التعليم الجيد لأبنائه المواطنين.

وجاء ذلك خلال اتصال صاحب السمو حاكم الشارقة مع برنامج الخط المباشر، وخلال استضافة البرنامج لكل من الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعائشة بوخاطر مدير إدارة القبول والتسجيل في الجامعة. وكشف الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تبدأ اعتباراً من العام الدراسي الجديد وسيتم تحويل الجامعة والمدينة الجامعية إلى مدينة إلكترونية بشكل كامل.

قبول

وأوضح الدكتور حميد النعيمي أنه تم قبول 281 طالباً وطالبة في برامج الماجستير والدكتوراه، وتعيين 125 عضو هيئة تدريس جديداً في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم في جامعة الشارقة وذلك للموسم الجامعي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى أن 80% من الطلبة الجدد التحقوا بكليات الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة الى انه تم تعيين عميد جديد في كليتي الطب وطب الأسنان.

وكشف الدكتور حميد النعيمي عن تجهيز مركبة لتشخيص أمراض الفم والأسنان وعلاجهما بأحدث أنواع التكنولوجيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث من المقرر تجهيز هذه المركبة نهاية العام الجاري.

ومن جانبها ذكرت عائشة بوخاطر أن باب تقديم الطلبات مفتوح للطلبة الراغبين في التسجيل في جامعة الشارقة «فرع الذيد» وذلك للعام الدراسي الجديد.

شكر وعرفان

خلال برنامج البث المباشر أرسل المواطن خليفة المحيان رسالة موجهة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً وعرفاناً بما يقدمه لأبناء المواطنين، قال فيها: نشكر صاحب السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أبونا ومعلمنا وقدوتنا، الله يحفظه ويطول في عمره، على مكارمه التي لا تنتهي، وعلى مكرمته لنا في المنطقة الوسطى بهذا الصرح العلمي من المنح الدراسية لأهل المنطقة.