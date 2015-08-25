محمد بن زايد يشهد افتتاح معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء في موسكو اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لحضور افتتاح فعاليات معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء 2015 الذي يقام في موسكو في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس الجاري.

كما يبحث سموه مع الرئيس الروسي علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.