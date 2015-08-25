معرض ماكس يحتضن أحدث منتجات الطيران والفضاء

يفتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في ضواحي العاصمة الروسية موسكو معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء في دورته الثانية عشرة، وذلك بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول الأجنبية، وممثلين عسكريين وسياسيين واقتصاديين وتجاريين لمختلف دول العالم، ورغم ظروف العقوبات التي تمارسها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا، إلا أنه تشارك في المعرض هذا العام شركات من عشرين دولة، كما أرسلت أكثر من ثمانين دولة وفوداً إلى معرض ماكس 2015 ليغدو من أكبر منتديات الأعمال والتجارة في مجال الطيران والفضاء، ويقام ضمن فعاليات المعرض منتدى أعمال على مستوى عالمي ومهرجان دولي للطيران في آن واحد، ومعرض ماكس الروسي، ومن المتوقع أن يستضيف «ماكس 2015» هذه المرة نحو أربعمائة ألف زائر، في مقدمتهم زعماء وقادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وممثلو شركات ودبلوماسيون وخبراء متخصصون وإعلاميون من مختلف أنحاء العالم.

وفي «ماكس 2015» تعرض شركات الطيران الروسي أبرز وأحدث ما عندها من طائرات وتكنولوجيا الطيران الحديثة، إلى جانب أبرز المنتجات والتكنولوجيات في هذا المجال للشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص ورولزرويس وغيرها، ويتضمن المعرض طائرات تاريخية مثل طائرة الركاب الأسرع من الصوت «تو-144» وطائرة «تو-155». وسيرى زوار المعرض طائرات تعود إلى الحرب العالمية الثانية مثل مقاتلة «ميغ-3».

هدف رئيسي

ويعد الهدف الرئيسي من إقامة معرض «ماكس» الذي يرعاه رئيس روسيا شخصياً، عرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطيران الروسية، وكشف فرص التعاون بين روسيا والدول الأخرى في مجال الصناعات الجوية، ويضم معرض «ماكس-2015» منتجات 156 شركة أجنبية إلى جانب منتجات روسيا.

وسيرى زوار معرض «ماكس 2015» للمرة الأولى طائرة مقاتلة جديدة من إنتاج شركة «ميغ» الروسية، وهى الطائرة التي تنتمى إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة. وعلى العكس من طائرة «تى-50» التي تم اختيارها لتكون مقاتلة الجيل الخامس الروسية وهى طائرة ثقيلة من إنتاج شركة «سوخوى»، ينتمى ما اصطلح مصنعو طائرات «ميغ» على تسميته «1.44» إلى فئة الطائرات المقاتلة الخفيفة. وتحاط هذه الطائرة بالسرية، وتعمل شركة «ميغ» على تطويرها إلى طائرة مقاتلة خفيفة جديدة تقارب الجيل السادس، حسب خبراء مطلعين.

وسوف يركز معرض ماكس 2015 على المروحيات الروسية ذات الشهرة العالمية، خاصة وأنها السلاح الأكثر استخداماً في الحرب على الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، ويعرض «ماكس 2015» مروحية «مي 26» الروسية الأكبر والأقوى في العالم كله، والتي بإمكانـها أن تقل أكثر من ثمانين شخصاً دفعة واحدة، وتزيد حمولتها على عشرين طناً، وهي قادرة أيضاً على أداء حركات بهلوانية في السماء، وهذا يفوق التوقعات حقاً، وسيشاهده جمهور معرض ماكس 2015 مشاهدة حية على أرض المعرض.

كما ستعرض على الجمهور أحدث نسخة من المروحية الروسية «مي 38» التي تتفوق على سابقتها «مي 8» بجميع الخصائص التقنية، والتي تسعى الولايات المتحدة الأميركية لشراء عدد منها لاستخدامه في أفغانستان.

جدير بالذكر أن معرض ماكس للطيران والفضاء يقام كل عامين، وهذه هي الدورة الثانية عشرة له، ويعد من أشهر معارض الطيران الدولية، وقد شارك في دورته السابقة عام 2013 أكثر من ألف شركة، منها 287 شركة أجنبية من 44 دولة، وعرضت الشركات المشاركة 256 مركبة وجسم طائر، منها 49 قطعة أجنبية، وحضر معرض «ماكس 2013» نحو 350 ألف زائر، ورغم ظروف العقوبات المفروضة على روسيا من واشنطن والاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركات الأجنبية سارعت للمشاركة في معرض «ماكس 2015» لما يتيحه من فرص عالمية للترويج لتكنولوجيا الطران والفضاء، وفرص لإجراء الصفقات الكبيرة، علما بأن معرض «ماكس 2013» شهد صفقات وعقود حررتها الشركات المشاركة تجاوزت 21 مليار دولار.