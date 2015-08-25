حبس راعى أغنام 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بخنجر فى "مرسى علم"

قرر المستشار أحمد بدير مدير نيابة جنوب البحر الأحمر حبس راعى أغنام 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل بمدينة مرسى علم بعد مشادات بينهما.

كان اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من الرائد شريف جلال رئيس مباحث قسم شرطة مرسي علم بتمكنه والنقيبين رامي الجندي واسلام ياسين معاوني مباحث القسم من ضبط راعي يدعي " طاهر. ع "27 سنة راعى أغنام من مدينة الشلاتين بعد قيامه بقتل "محمد. ع" 40 سنة من مدينة مرسى علم، حيث قام بقتله بخنجر بعد مشادة نشبت بينهما.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القصير المركزى وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التي امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.