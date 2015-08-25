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النيابة تستأنف إخلاء سبيل شيخ العمود وشقيقيه.. وغدا نظر الاستئناف

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النيابة تستأنف إخلاء سبيل شيخ العمود وشقيقيه.. وغدا نظر الاستئناف النيابة تستأنف إخلاء سبيل شيخ العمود وشقيقيه.. وغدا نظر الاستئناف

>قررت، اليوم الاثنين النيابة الإستئناف على القرار الصادر من غرفة المشورة، بإخلاء سبيل كل من أنس السلطان، أحد مشايخ الأزهر، والشهير بـ"شيخ العمود"، وشقيقيه إسلام، الطالب بالثانوية العامة، وأسامة، مصمم جرافيك، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بمدينة نصر، وحددت جلسة الغد لنظر الإستئناف أمام إحدى دوائر غرف المشورة .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "التحريض ضد قوات الجيش والشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على قطع الطريق، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماع فى مسجد نور الرحمن دون تصريح".

و قالت الاتهامات أن المتهم الرئيسى أنس السلطان، المعروف إعلاميا بشيخ العمود، ينتمى فكريا إلى الفكر الأزهرى، كما أثبتت أن أحد الأحراز فى القضية هى تفريغ لمحاضرة قريبة كان يديرها الشيخ بعنوان "الفكر الإرهابى وتأثيره على الإعلام".

وكانت قوات الأمن بمدينة نصر قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة من بيتهم بعد ورود بلاغ يفيد باجتماعهم داخل مسجد نور الرحمن دون إذن أو تصريح مسبق.

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مصر 365