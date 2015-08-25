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الجمارك تضبط كميات هيروين وكوكايين بقيمة تزيد عن مليار جنيه خلال عام

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الجمارك تضبط كميات هيروين وكوكايين بقيمة تزيد عن مليار جنيه خلال عام الجمارك تضبط كميات هيروين وكوكايين بقيمة تزيد عن مليار جنيه خلال عام
قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك نهضة حقيقية بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن الفساد لا يمكن القضاء عليه فى عام واحد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أنه تم البدء فى حملة قوية داخل الجمارك لتحويل نقاط الضعف إلى قوة، كما تم تضييق الخناق على حالات التهريب الجمركى، لافتاً إلى أنه يجرى استيراد أجهزة الفحص بالأشعة لمنع التهريب الجمركى.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم تحرير 89 محضر ضبط هيروين وكوكايين خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم ضبط كميات هيروين وكوكايين بقيمة تزيد عن مليار و260 مليون جنيه خلال عام واحد.

وأوضح أن جمرك نويبع ضبط نحو 117 كيلو هيروين وكوكايين فى 6 أشهر، وهو عدد كبير جداً من هذه المادة المخدرة، منوهاً بأن شريط الترامادول كان سعره منذ عام يتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها، وسعره الآن وصل لـ300 جنيه بسبب عمليات الضبط الجمركى.

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مصر 365