كريمCREMA NUDA عناية استثنائية بالجمال

تقدّم مختبراتGiorgio Armani Beauty أول كريم عناية استثنائي لتعزيز جمال البشرة. CREMA NUDA، عبارة عن عن كريم استثنائي بلون فاتح لتجديد توهج البشرة، ليوفر أفضل عناية بالبشرة من خلال مركّب مذهل القوام يزيّن البشرة بسريّة لتشع بتوهج فوري مفعم بالصحة.

عناية استثنائية بالبشرة

يستفيد كريم CREMA NUDA من مركّب "أكسير الجمال" Reviscentalis™ الجوهري الذي أبدعته مختبراتGiorgio Armani Beauty للعناية بالبشرة، فهو "أكسير الشباب" الذي ينشط عملية تجدد البشرة بروعة. كما أنه غني بعناصر مرطبة، بالإضافة إلى احتوائه على المقدار المناسب تماماً من سكريات المانوز وحمض الهيلارونيك لضمان امتلاء البشرة مع تأمين أمثل ترطيب.

تتميّز هذه التركيبة المتعددة الفعالية بهدف مزدوج: تجديد الحيوية للحصول على بشرة نضرة تتوهج إشراقاً، بينما توفر لها ترطيباً كثيفاً على مدار 12 ساعة لتتألق بشباب متجددة بصورة ملحوظة.

ملمس حسّي فاتن

مستحلب بالغ الخفة والنعومة بحيث ينساب على البشرة بروعة ويتحد معها على الفور مثل كريم النهار. فتتألق البشرة بلون شفاف وتتوهج بصورة طبيعية تماماً. فهو في منتهى الخفة لدرجة لن تشعر البشرة بوجوده.

النتيجة

لا يكتفي كريم CREMA NUDA بتجميل البشرة فقط، وإنما تكون فعاليته عميقة ومباشرة على تحسين نوعية البشرة. فتستعيد إشراقتها الطبيعية كما لو تم تجديد حيويتها، بينما تتوهج أكثر بفعل تأثير المواد الملوّنة.

النتيجة التجميلية تكون نقية وطبيعية للغاية لدرجة تتوهج معها البشرة بجمال حقيقي، ما يعني ضمان تألق أية بشرة مهما كانت طبيعة لونها.

6 ألوان مضيئة ومتوهجة بإمكان هذه الألوان أن تمنح البشرة مظهراً شفافاً أو طبيعياً بفضل احتواء كل منها على المقدار المناسب تماماً من المواد الملوّنة.

خطوة استثنائية

بعد انتهائك من تطبيق عنايتك الروتينية بالبشرة، استخدمي كريم CREMA NUDA بمفرده للتألق ببشرة طبيعية نديّة. فهو مثالي للمرأة التي لا تميل إلى استخدام كريم الأساس عادة أو التي ترغب باستخدام لمسات خفيفة منه. ولدى استعمال CREMA NUDA كأساس تجميلي تحت كريم الأساس، فإنه يُعزز ماكياجك بإشراقة أكبر.

"يُعدّ كريم CREMA NUDA في النهاية مثال التركيبة المُدمجة: لمسة تجميلية مع عناية بالبشرة". Linda Cantello، خبيرة التجميل العالمية لماكياج Giorgio Armani