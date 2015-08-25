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لحواء.. تعرفى على أسباب اضطرابات الدورة الشهرية وعدم انتظامها

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لحواء.. تعرفى على أسباب اضطرابات الدورة الشهرية وعدم انتظامها لحواء.. تعرفى على أسباب اضطرابات الدورة الشهرية وعدم انتظامها
الكثير من الأسباب تقف وراء اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظامها، فقد تعانى الفتاة أو السيدة من اضطراب فى مواعيدها لتصبح غير منتظمة ولا تأتيها بشكل ثابت شهريا أى كل 28- وحتى 32 يوما.

اضطرابات الدورة الشهرية لا ترتبط بالغدة فقط

ويعتقد البعض أن اضطراب أو عدم انتظام الدورة الشهرية تقف وراءه اضطرابات الغدد فقط، وعلى العكس فالكثير من الأسباب تقف وراء هذا الاضطراب دون أن تدر السيدة.

بعض أسباب اضطرابات الدورة الشهرية

ومن أهم هذه الأسباب كما توضحها الدكتورة يسرية محمد استشارى النساء والتوليد، كثيرة وعلى المرأة اللجوء لمختص للكشف عنها لضبط هرمونات الجسم:

- الاضطراب فى إفرازات الغدة النخامية
>- اضطراب فى الحالة العصبية والنفسية للمرأة مؤقتا، كالتوتر والخوف والترقب
>- اضطراب فى هرمونات الجسم بشكل عام لأى سبب قد يؤثر على انتظام الدورة الشهرية
>- اضطرابات هرمون البرولاكتين أو هرمون اللبن سبب فى خلل مواعيد الدورة الشهرية
>- اضطراب فى المبايض أو الإصابة بالتكيسات ومتلازمتها
>- بعض المنشطات وعقاقير التنشيط لتبويض المرأة قد تحدث خلل بمواعيد الدورة الشهرية

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