حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25/8/2015

لا تدع الآخرين يتدخلون فى مهام عملك الخاص، واحرص على دراسة كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها والبدء فى تنفيذها حتى لا تواجه المزيد من العقبات فى طريقك المهنى، احذر من الارتباط السريع، وابحث عن الحبيب الذى يساعدك على قضاء اللحظات الرومانسية وروعتها، ليمنحك السعادة والاستقرار العاطفى، حاول تقسيم الوقت بين العمل والراحة ولا تحمل جسمك طاقة زائدة حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد وتتدهور حالتك الصحية.>ربما تتحدث مع بعض الأصدقاء فى بعض الموضوعات التى تشغل بالك منذ فترة، أو قد تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال، وستشعر بالسعادة لمجرد مقابلة شخص ما، تجد منه ابتسامة تمنحك شعور المرح والتفاؤل، فأبسط الأشياء ستسعدك حقا، فقط كن متفائلا.

تعتاد على مشاركة أصدقائك وزملائك كل الأنشطة والمهام التى يقومون بها، ولكن اليوم أنت تريد الانسحاب من حياة الآخرين واللجوء إلى الهدوء والراحة، حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح والمساء.