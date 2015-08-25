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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25/8/2015

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25/8/2015 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25/8/2015
تحلى بالدبلوماسية فى التعامل مع الزملاء إلى جانب الحرص الشديد على استيعاب وفهم ما يدور من حولك من أحداث بدون غضب أو شعور بالانزعاج، فالقرارت العشوائية التى تتخذها ليست فى مصلحتك، حاول أن تتعامل مع الشريك بليونة لتحصل على الراحة وتنتهى من الهموم والمشكلات، قد تعانى اليوم من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، ويبقى العلاج هو ممارسة التمرينات.
>يمكنك أن تعبر عن مشاعرك للشخص الذى تحبه بكل سهولة والاعتراف له بما يدور فى داخلك، قد يكون الأمر جديدا ومزعجا بالنسبة لك الآن لكنك عندما تبوح بما فى قبلك ستشعر بالسعادة والراحة، أنت شخص متحفظ بطبيعتك ولكن يجب أن تكون متفتحا وتسعى إلى تغيير حياتك خلال الأيام المقبلة.
>يمكنك احتلال مركز مهم وسط مجموعة الزملاء فى العمل وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم وأفكارك البناءة، فتثير الإعجاب وتنال ثقة الجميع واحترامهم، ولكن احذر من الانفعالات الشديدة التى قد تولد الإرهاق والتعب النفسى واحرص على أن تكون هادئا إلى أبعد الحدود.

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مصر 365

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