حظك اليوم برج الحوت 25-8-2015

يمتلك مواليد برج الحوت اليوم هاجسا حول التخلص من شىء ما، وهناك تغيير كامل فى بعض نواحى حياتك، عليك أن تكون قويًا وتتحلى بالشجاعة إذا واجهت صدمة نتيجة أخبار لا تحبذها، عليك الانتباه ألا تدفع نفسك نحو الإرهاق النفسى نتيجة الأحوال المادية والمعيشية، أنت اليوم فى مرحلة جديدة من الازدهار التى من شأنها أن تساعدك على القضاء على بعض الأمور المالية المعقدة التى عانيت منها فى الآونة الأخيرة، لا تتوقع نتائج فورية، قد يستمر الأمر بالتحسن تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل أن يتم رفع العبء المالى تماما وتصبح أكثر اطمئنانًا.>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم، تنعم باستقرار وتغييرات إيجابية بمعظمها، رغم بعض التناقضات، كما تنتهى فترة ضاغطة على أعصابك، قاسيت خلالها الكثير، واضطررت إلى مواجهة الأحداث المزعجة.

ومن الناحية العلمية والمهنية قد يقابل مولود برج الحوت اليوم حظا وافرا فى مجال العمل، وتحقيق خطوات ناجحة، بعزم وصبر وانفتاح.

ومن الناحية العاطفية تبحث اليوم عن الاستقرار، بعد معاناة من حياة عاطفية صعبة، واضطررت إلى التكيّف مع الأحداث الطارئة، إلا أن هذا الوقت قد انتهى.