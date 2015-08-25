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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/8/2015

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/8/2015 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/8/2015
قم بمراقبة كل الأحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول أن توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل وتنتهى من كل المسئوليات، أنت تتمتع بشخصية جذابة وساحرة وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى، ابتعد عن الأمور التى تسبب لك العصبية، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية لتساعدك على الهدوء.
>تتمكن اليوم من التعبير عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة أمامك اليوم فلا تدع هذه الفرصة تفوتك، فربما تكون وسائل التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك، حكمك على الآخرين مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى، بمجرد أن تلتقى بأى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه، إهمالك المستمر سيسبب لك الكثير من المشاكل والأزمات فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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