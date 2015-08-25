حظك اليوم برج العقرب 25-8-2015

مواليد برج العقرب اليوم تغلب عليهم العاطفة والحساسية وقد يكونوا عناديين للآخرين فى بعض الأحيان، يحبون السفر الطويل فى الغالب تتغلب قلوبهم على عقولهم، وبما أنهم برج مائى فهم يحبون العيش قرب البحر أو قناة أو بحيرة أو نهر ، بالإضافة إلى أنهم يشربون كثيرًا من السوائل على أنواعها، والأعمال المتعلقة بالماء تجذبهم بشدة، أما الجانب السلبى فلديه حساسية زائدة، تقلب وكسل ، لا يناسبه فرض الرأى، لا يقدم أى تنازلات لأنه يرى أنها مهينة وتجرح كرامته.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يؤكد الخبراء أن اليوم مناسب جدا لممارسة هواية معينة لمن لديه من مواليد ذلك البرج ، كما أنهم يؤكدون أنه عليك تحمل المسئولية ، وأيضا لديك القدرة على السيطرة على حياتك ، أما على الصعيد العاطفى فيتطلب منك المحافظة على الهدوء فى علاقتك مع أفراد أهلك أو حبيبك وعدم خلق مشكلات من فراغ ، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم قدر الممكن ، كما ينصحوك بتواخى الحذر حتى لا يتلاعب أحدهم بعواطفك ، قد تقوم برحلة مع الحبيب أو تشترك معه بأنشطة ما مثل التنزه أو ممارسة بعض الرياضات الممتعة.
>يؤكد الخبراء أن اليوم مناسب جدا لممارسة هواية معينة لمن لديه من مواليد ذلك البرج ، كما أنهم يؤكدون أنه عليك تحمل المسئولية ، وأيضا لديك القدرة على السيطرة على حياتك ، أما على الصعيد العاطفى فيتطلب منك المحافظة على الهدوء فى علاقتك مع أفراد أهلك أو حبيبك وعدم خلق مشكلات من فراغ ، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم قدر الممكن ، كما ينصحوك بتواخى الحذر حتى لا يتلاعب أحدهم بعواطفك ، قد تقوم برحلة مع الحبيب أو تشترك معه بأنشطة ما مثل التنزه أو ممارسة بعض الرياضات الممتعة.