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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/8/2015

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/8/2015 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/8/2015
يمكنك طلب المساعدة من الزملاء فى حالة التعرض للضغوط من قبل المهام التى تكلف بها فى العمل، حتى لا تتأخر فى تسليم ما هو مطلوب منك وتخسر كل ما حققته فى الفترة الماضية، قد تتعرض لبعض الانفعالات والمشاعر السلبية التى تعكر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك فحاول أن تتخلص منها لاستعادة الاستقرار، يمكنك اليوم ممارسة الهواية المفضلة لديك سواء كانت الرسم أو الموسيقى أو ممارسة الرياضة.
>تجهز مجموعة من الأفكار الجيدة التى تسعى إلى عرضها على المديرين وتنفيذها من أجل النهوض بالمؤسسة المهنية، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين حتى تختار الوقت المناسب لذلك، تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق وتبدو منعزلا عن العالم من حولك، تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن خيالك يدور بك فى عالم آخر.

قد تتوتر الأجواء بينك وبين بعض الأصدقاء نتيجة التعرض لموقف ما ولكن مهما كانت صعوبة تلك المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح فى استعادة الود والمحبة، أنت حريص على التعلم وفهم آراء الآخرين وهذا الأمر يدفعك إلى التقدم.

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مصر 365

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