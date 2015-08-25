حظك اليوم برج القوس 25-8-2015

مواليد برج القوس يبدو اليوم هادئًا فى حديثه متفائلا رغم كل الظروف لأنه يدرك جيدا أن الله فرجه قريب، ولديه القوة والإرادة دائما كما يتمتع أصحاب برج القوس بتفكير راق وعقلانى، يلجأون دائما للاحتفاظ بالأسرار سواء أسرارهم أو أسرار غيرهم من أصدقاء أو أهل، لا يملكون أى خبث أو حقد لأحد وذلك لما لديهم من قلب طفولى برىء، بالإضافة إلى ثقتهم الشديدة بأنفسهم لكنهم متواضعون، يفضلون دائما جو المنافسة والتحدى ولديه شجاعة، أما عن الجانب السلبى بالبرج فهو مندفع، ليس لديه صبر، ولا يهتم إلا بنفسه ومطالبه الشخصية فى المقام الأول.

>لدى مواليد برج القوس اليوم ثقة شديدة فى النفس، متوتر، لكنك ستجد تأييدا وإعجابا يقضى على ذلك التوتر لديك، اليوم فرص وعروض ومبادرات، إذا كنت أعزب فلديك فرصة تجمعك مع شريك العمر فاستغلها، ولكن كن حذرا ولا تندفع حتى لا تنجرح مشاعرك، بالإضافة إلى تحذير الخبراء لمواليد برج الحمل من تناول المنبهات والإكثار فى المشروبات الغازية.

شبكةعيونالإخبارية

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