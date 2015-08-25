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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-8-2015

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-8-2015 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-8-2015
مولود برج الميزان اليوم متوازن، محب، حنون، نشيط، مرح ومهذب جدا محبوب، لطيف وودود للغاية ويقيم الصداقات فى كل مكان ويكره تلقى الأوامر ورغم ذكائه قد يتهم بالسذاجة، كما أنه عادل ويسعى دائما إلى موازنة الأمور وتحقيق العدالة والإنصاف، يتميز أيضا بأنه اجتماعى ولديه مهارات عالية فى الاتصال، فهى يعرف بشخصيته الساحرة التى تلفت الآخرين إليه بسهولة، هو فى منطقة وسط بين الشخصية العقلانية والشخصية العاطفية .
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم تغييرات كبيرة فى العمل فى وقت قريب جدا، ربما لأن الناس من حولك يمرون بمرحلة من الذهاب والإياب دون سابق إنذار، عندما تتراكم الأحداث الصعبة من حولك تذكر أن تلجأ إلى قواك الداخلية لتعرف ما هى خطوتك التالية، العلاقة مع الحبيب فى مرحلة هادئة ولكن هذا الهدوء قد يكون خطرا لأن الروتين يهدم العلاقات وخاصة التباعد الجسدى.
>يوم جيد للسفر والترفيه فى الهواء الطلق، وجمع الأعشاب الطبية، من المحتمل أن تتم صفقة اليوم أو شراء العقارات، فلا حاجة إلى أن تكون جشعًا، فمن المحتمل أن تكون أرباحا ضئيلة، حاول تكريس اأومور العائلة واحتياجاتها، لا تنسَ قبل اتخاذ أى قرار، أن تضع الإيجابيات مقابل السلبيات.

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مصر 365

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