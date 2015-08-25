حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/8/2015

تتمتع اليوم بالفصاحة والذكاء اللذان يسهلان عليك التفاهم والتواصل مع جميع الأشخاص المحيطين بك، استعد للسفر إلى الخارج لتولى منصب جديد فى أحد الأماكن التى يتبع لها مجال العمل الخاص بك، تجنب المشكلات العاطفية فهى لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسىء إلى علاقتك الجديدة وتؤدى إلى تدهورها، واحرص على الانفتاح على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية التى تساعدك على استقرار حالتك الصحية.>اهتمامك بالآخرين هو سر سعادتك، فقد تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد مساعدة صديق أو زميل، ينجذب الجميع إليك بسبب عطفك وحنانك ومعاملتك الطيبة لهم، استمع لمشاكل من حولك دون أن تفرض رأيك يمكنك فقط إعطاء بعض النصائح.

تميل بعض الوقت إلى التفكير فى الماضى ولكنك لا تود العودة إلى الخلف، كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل، حاول التركيز على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى حتى لا تؤثر على نجاحاتك المستقبلية.