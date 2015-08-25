حظك اليوم برج الدلو 25-8-2015

اختيارات وقرارات مواليد برج الدلو اليوم قد تفتقر إلى التعقل والواقعية، أو الحكم السليم فى الوقت الحالى، عليك أن تكون حذرًا جدًا عند إعطاء الوعد الذى سوف يكون من الصعب عليك الوفاء به، حاول ألا تضع نفسك فى مواقف عليك أن تعرف قبل الشروع فى الوقوع بها أنها قد تنطوى على الكثير من الأخطار غير المحسوبة والتى قد تضرك فى نهاية الأمر، انتبه من تجاهلك للحبيب، فأنت ببرودتك العاطفية شأنك أن تحول المناقشات إلى شىء ثقيل وخطير، ستكون السبب الرئيس لهدم الأشياء فتصرف بدبلوماسية، وعلى صعيد العمل تقوم اليوم بجهد كبير كى تتمكن من الحصول على نتائج ملموسة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية الاجتماعية أن تنتهى الفترات العصيبة وبداية صفحة جديدة، من التفاؤل والحب والعمل والعلاقات الاجتماعية الممتازة.

وعلى الصعيد المهنى تنتظرك العديد من المفاجآت، ربما يكون الحديث عن عقود والتزامات واتفاقات خارج البلاد، فقد تتاح لك فرص يجب أن تلتقطيها فى الوقت المناسب.