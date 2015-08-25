حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25/8/2015

يقف الحظ بجانبك اليوم وتتمكن من تحسين أوضاعك المالية، ولكنك قد تجد نفسك فى صراع بين الأرقام والتقارير التى يجب أن تقدمها لمديرك فى الشركة، قد تشعر اليوم بمزيد من الانجذاب تجاه الشريك وتسعى إلى التصرف بشكل إيجابى لترضى طموحه وتحسن العلاقة معه، تتعرض اليوم للإرهاق الشديد لأنك تقوم بالكثير من الأعمال فى وقت واحد، فحاول الحفاظ على استقرار حالتك الصحية واحرص على الراحة والحصول على القسط الكافى منها.>أنت تتميز بالجاذبية وجمال الشخصية فينجذب إليك شخص ما اليوم بسبب جمالك الداخلى، ترى كل الأشياء جميلة من حولك وهذا يمنحك الشعور الدائم بالتفاؤل، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس يمنحك أحد الأزياء التى تعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.

حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون قراءته بكل سهولة، ولكنك لا تستطيع إخفاء انفعالاتك وردود فعلك فهى تظهر بوضوح على تعبيرات وجهك، وعندما تتعرض لأحد المواقف المحرجة تزداد وجنتيك إحمرارا وتتصبب يدك عرقا وتبدو مرتبكا غير قادر على التصرف أو الرد.