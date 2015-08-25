حظك اليوم الثلاثاء 25/8/2015

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يمتلك مواليد برج الحوت اليوم هاجسا حول التخلص من شىء ما، وهناك تغيير كامل فى بعض نواحى حياتك، عليك أن تكون قويًا وتتحلى بالشجاعة إذا واجهت صدمة نتيجة أخبار لا تحبذها، عليك الانتباه ألا تدفع نفسك نحو الإرهاق النفسى نتيجة الأحوال المادية والمعيشية، أنت اليوم فى مرحلة جديدة من الازدهار التى من شأنها أن تساعدك على القضاء على بعض الأمور المالية المعقدة التى عانيت منها فى الآونة الأخيرة، لا تتوقع نتائج فورية، قد يستمر الأمر بالتحسن تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل أن يتم رفع العبء المالى تماما وتصبح أكثر اطمئنانًا.>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم، تنعم باستقرار وتغييرات إيجابية بمعظمها، رغم بعض التناقضات، كما تنتهى فترة ضاغطة على أعصابك، قاسيت خلالها الكثير، واضطررت إلى مواجهة الأحداث المزعجة.

ومن الناحية العلمية والمهنية قد يقابل مولود برج الحوت اليوم حظا وافرا فى مجال العمل، وتحقيق خطوات ناجحة، بعزم وصبر وانفتاح.

ومن الناحية العاطفية تبحث اليوم عن الاستقرار، بعد معاناة من حياة عاطفية صعبة، واضطررت إلى التكيّف مع الأحداث الطارئة، إلا أن هذا الوقت قد انتهى.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-8-2015

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

حظك اليوم برج القوس 25-8-2015

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-8-2015

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

حظك اليوم برج الدلو 25-8-2015

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>مواليد برج العقرب اليوم تغلب عليهم العاطفة والحساسية وقد يكونوا عناديين للآخرين فى بعض الأحيان، يحبون السفر الطويل فى الغالب تتغلب قلوبهم على عقولهم، وبما أنهم برج مائى فهم يحبون العيش قرب البحر أو قناة أو بحيرة أو نهر ، بالإضافة إلى أنهم يشربون كثيرًا من السوائل على أنواعها، والأعمال المتعلقة بالماء تجذبهم بشدة، أما الجانب السلبى فلديه حساسية زائدة، تقلب وكسل ، لا يناسبه فرض الرأى، لا يقدم أى تنازلات لأنه يرى أنها مهينة وتجرح كرامته.>يؤكد الخبراء أن اليوم مناسب جدا لممارسة هواية معينة لمن لديه من مواليد ذلك البرج ، كما أنهم يؤكدون أنه عليك تحمل المسئولية ، وأيضا لديك القدرة على السيطرة على حياتك ، أما على الصعيد العاطفى فيتطلب منك المحافظة على الهدوء فى علاقتك مع أفراد أهلك أو حبيبك وعدم خلق مشكلات من فراغ ، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم قدر الممكن ، كما ينصحوك بتواخى الحذر حتى لا يتلاعب أحدهم بعواطفك ، قد تقوم برحلة مع الحبيب أو تشترك معه بأنشطة ما مثل التنزه أو ممارسة بعض الرياضات الممتعة.>مواليد برج القوس يبدو اليوم هادئًا فى حديثه متفائلا رغم كل الظروف لأنه يدرك جيدا أن الله فرجه قريب، ولديه القوة والإرادة دائما كما يتمتع أصحاب برج القوس بتفكير راق وعقلانى، يلجأون دائما للاحتفاظ بالأسرار سواء أسرارهم أو أسرار غيرهم من أصدقاء أو أهل، لا يملكون أى خبث أو حقد لأحد وذلك لما لديهم من قلب طفولى برىء، بالإضافة إلى ثقتهم الشديدة بأنفسهم لكنهم متواضعون، يفضلون دائما جو المنافسة والتحدى ولديه شجاعة، أما عن الجانب السلبى بالبرج فهو مندفع، ليس لديه صبر، ولا يهتم إلا بنفسه ومطالبه الشخصية فى المقام الأول.>لدى مواليد برج القوس اليوم ثقة شديدة فى النفس، متوتر، لكنك ستجد تأييدا وإعجابا يقضى على ذلك التوتر لديك، اليوم فرص وعروض ومبادرات، إذا كنت أعزب فلديك فرصة تجمعك مع شريك العمر فاستغلها، ولكن كن حذرا ولا تندفع حتى لا تنجرح مشاعرك، بالإضافة إلى تحذير الخبراء لمواليد برج الحمل من تناول المنبهات والإكثار فى المشروبات الغازية.>مولود برج الميزان اليوم متوازن، محب، حنون، نشيط، مرح ومهذب جدا محبوب، لطيف وودود للغاية ويقيم الصداقات فى كل مكان ويكره تلقى الأوامر ورغم ذكائه قد يتهم بالسذاجة، كما أنه عادل ويسعى دائما إلى موازنة الأمور وتحقيق العدالة والإنصاف، يتميز أيضا بأنه اجتماعى ولديه مهارات عالية فى الاتصال، فهى يعرف بشخصيته الساحرة التى تلفت الآخرين إليه بسهولة، هو فى منطقة وسط بين الشخصية العقلانية والشخصية العاطفية .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم تغييرات كبيرة فى العمل فى وقت قريب جدا، ربما لأن الناس من حولك يمرون بمرحلة من الذهاب والإياب دون سابق إنذار، عندما تتراكم الأحداث الصعبة من حولك تذكر أن تلجأ إلى قواك الداخلية لتعرف ما هى خطوتك التالية، العلاقة مع الحبيب فى مرحلة هادئة ولكن هذا الهدوء قد يكون خطرا لأن الروتين يهدم العلاقات وخاصة التباعد الجسدى.>يوم جيد للسفر والترفيه فى الهواء الطلق، وجمع الأعشاب الطبية، من المحتمل أن تتم صفقة اليوم أو شراء العقارات، فلا حاجة إلى أن تكون جشعًا، فمن المحتمل أن تكون أرباحا ضئيلة، حاول تكريس اأومور العائلة واحتياجاتها، لا تنسَ قبل اتخاذ أى قرار، أن تضع الإيجابيات مقابل السلبيات.>اختيارات وقرارات مواليد برج الدلو اليوم قد تفتقر إلى التعقل والواقعية، أو الحكم السليم فى الوقت الحالى، عليك أن تكون حذرًا جدًا عند إعطاء الوعد الذى سوف يكون من الصعب عليك الوفاء به، حاول ألا تضع نفسك فى مواقف عليك أن تعرف قبل الشروع فى الوقوع بها أنها قد تنطوى على الكثير من الأخطار غير المحسوبة والتى قد تضرك فى نهاية الأمر، انتبه من تجاهلك للحبيب، فأنت ببرودتك العاطفية شأنك أن تحول المناقشات إلى شىء ثقيل وخطير، ستكون السبب الرئيس لهدم الأشياء فتصرف بدبلوماسية، وعلى صعيد العمل تقوم اليوم بجهد كبير كى تتمكن من الحصول على نتائج ملموسة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية الاجتماعية أن تنتهى الفترات العصيبة وبداية صفحة جديدة، من التفاؤل والحب والعمل والعلاقات الاجتماعية الممتازة.

وعلى الصعيد المهنى تنتظرك العديد من المفاجآت، ربما يكون الحديث عن عقود والتزامات واتفاقات خارج البلاد، فقد تتاح لك فرص يجب أن تلتقطيها فى الوقت المناسب.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

>يقف الحظ بجانبك اليوم وتتمكن من تحسين أوضاعك المالية، ولكنك قد تجد نفسك فى صراع بين الأرقام والتقارير التى يجب أن تقدمها لمديرك فى الشركة، قد تشعر اليوم بمزيد من الانجذاب تجاه الشريك وتسعى إلى التصرف بشكل إيجابى لترضى طموحه وتحسن العلاقة معه، تتعرض اليوم للإرهاق الشديد لأنك تقوم بالكثير من الأعمال فى وقت واحد، فحاول الحفاظ على استقرار حالتك الصحية واحرص على الراحة والحصول على القسط الكافى منها.>أنت تتميز بالجاذبية وجمال الشخصية فينجذب إليك شخص ما اليوم بسبب جمالك الداخلى، ترى كل الأشياء جميلة من حولك وهذا يمنحك الشعور الدائم بالتفاؤل، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس يمنحك أحد الأزياء التى تعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.

حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون قراءته بكل سهولة، ولكنك لا تستطيع إخفاء انفعالاتك وردود فعلك فهى تظهر بوضوح على تعبيرات وجهك، وعندما تتعرض لأحد المواقف المحرجة تزداد وجنتيك إحمرارا وتتصبب يدك عرقا وتبدو مرتبكا غير قادر على التصرف أو الرد.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

>تحلى بالدبلوماسية فى التعامل مع الزملاء إلى جانب الحرص الشديد على استيعاب وفهم ما يدور من حولك من أحداث بدون غضب أو شعور بالانزعاج، فالقرارت العشوائية التى تتخذها ليست فى مصلحتك، حاول أن تتعامل مع الشريك بليونة لتحصل على الراحة وتنتهى من الهموم والمشكلات، قد تعانى اليوم من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، ويبقى العلاج هو ممارسة التمرينات.>يمكنك أن تعبر عن مشاعرك للشخص الذى تحبه بكل سهولة والاعتراف له بما يدور فى داخلك، قد يكون الأمر جديدا ومزعجا بالنسبة لك الآن لكنك عندما تبوح بما فى قبلك ستشعر بالسعادة والراحة، أنت شخص متحفظ بطبيعتك ولكن يجب أن تكون متفتحا وتسعى إلى تغيير حياتك خلال الأيام المقبلة.>يمكنك احتلال مركز مهم وسط مجموعة الزملاء فى العمل وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم وأفكارك البناءة، فتثير الإعجاب وتنال ثقة الجميع واحترامهم، ولكن احذر من الانفعالات الشديدة التى قد تولد الإرهاق والتعب النفسى واحرص على أن تكون هادئا إلى أبعد الحدود.>لا تدع الآخرين يتدخلون فى مهام عملك الخاص، واحرص على دراسة كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها والبدء فى تنفيذها حتى لا تواجه المزيد من العقبات فى طريقك المهنى، احذر من الارتباط السريع، وابحث عن الحبيب الذى يساعدك على قضاء اللحظات الرومانسية وروعتها، ليمنحك السعادة والاستقرار العاطفى، حاول تقسيم الوقت بين العمل والراحة ولا تحمل جسمك طاقة زائدة حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد وتتدهور حالتك الصحية.>ربما تتحدث مع بعض الأصدقاء فى بعض الموضوعات التى تشغل بالك منذ فترة، أو قد تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال، وستشعر بالسعادة لمجرد مقابلة شخص ما، تجد منه ابتسامة تمنحك شعور المرح والتفاؤل، فأبسط الأشياء ستسعدك حقا، فقط كن متفائلا.

تعتاد على مشاركة أصدقائك وزملائك كل الأنشطة والمهام التى يقومون بها، ولكن اليوم أنت تريد الانسحاب من حياة الآخرين واللجوء إلى الهدوء والراحة، حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح والمساء.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

>قم بمراقبة كل الأحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول أن توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل وتنتهى من كل المسئوليات، أنت تتمتع بشخصية جذابة وساحرة وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى، ابتعد عن الأمور التى تسبب لك العصبية، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية لتساعدك على الهدوء.>تتمكن اليوم من التعبير عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة أمامك اليوم فلا تدع هذه الفرصة تفوتك، فربما تكون وسائل التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك، حكمك على الآخرين مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى، بمجرد أن تلتقى بأى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه، إهمالك المستمر سيسبب لك الكثير من المشاكل والأزمات فى الفترة المقبلة.>تتمتع اليوم بالفصاحة والذكاء اللذان يسهلان عليك التفاهم والتواصل مع جميع الأشخاص المحيطين بك، استعد للسفر إلى الخارج لتولى منصب جديد فى أحد الأماكن التى يتبع لها مجال العمل الخاص بك، تجنب المشكلات العاطفية فهى لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسىء إلى علاقتك الجديدة وتؤدى إلى تدهورها، واحرص على الانفتاح على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية التى تساعدك على استقرار حالتك الصحية.>اهتمامك بالآخرين هو سر سعادتك، فقد تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد مساعدة صديق أو زميل، ينجذب الجميع إليك بسبب عطفك وحنانك ومعاملتك الطيبة لهم، استمع لمشاكل من حولك دون أن تفرض رأيك يمكنك فقط إعطاء بعض النصائح.

تميل بعض الوقت إلى التفكير فى الماضى ولكنك لا تود العودة إلى الخلف، كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل، حاول التركيز على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى حتى لا تؤثر على نجاحاتك المستقبلية.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/8/2015

توقعات علماء الفلك

>يمكنك طلب المساعدة من الزملاء فى حالة التعرض للضغوط من قبل المهام التى تكلف بها فى العمل، حتى لا تتأخر فى تسليم ما هو مطلوب منك وتخسر كل ما حققته فى الفترة الماضية، قد تتعرض لبعض الانفعالات والمشاعر السلبية التى تعكر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك فحاول أن تتخلص منها لاستعادة الاستقرار، يمكنك اليوم ممارسة الهواية المفضلة لديك سواء كانت الرسم أو الموسيقى أو ممارسة الرياضة.>تجهز مجموعة من الأفكار الجيدة التى تسعى إلى عرضها على المديرين وتنفيذها من أجل النهوض بالمؤسسة المهنية، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين حتى تختار الوقت المناسب لذلك، تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق وتبدو منعزلا عن العالم من حولك، تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن خيالك يدور بك فى عالم آخر.

قد تتوتر الأجواء بينك وبين بعض الأصدقاء نتيجة التعرض لموقف ما ولكن مهما كانت صعوبة تلك المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح فى استعادة الود والمحبة، أنت حريص على التعلم وفهم آراء الآخرين وهذا الأمر يدفعك إلى التقدم.