بالفيديو.. تامر عبد المنعم يقلد "مرسى".. ويغنى لمبارك: "أنا أكتر واحد بيحبك"

قلد الفنان تامر عبد المنعم، الرئيسين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى، على الهواء، لافتًا إلى أنه غضب من الإعلامى أحمد موسى عندما قال داخل برنامجه على صدى البلد، إنه سيشترى بذلة الإعدام لمرسى، مضيفًا: "زعلت من أحمد موسى إنه قال كده، وأخلاقياتنا ما تسمحش بكده، لأنه خلاص مشى".

وكشف "عبد المنعم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، عن تصويره الجزء الثانى من فيلم "المشخصاتى"، والذى يبرز أحداث ثورة يناير والرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ذلك التوقيت، لافتًا إلى أن تشخيص بعض قيادات الإخوان فى هذا العمل منهم محمد مرسى وخيرت الشاطر.

وانتقد "تامر"، وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوى، لافتًا إلى أنه عرض عليه مشروع سينمائى لكنه رفض لكونه زوج ابنة المحامى فريد الديب، قائلاً: "وزارة الثقافة من بعد الوزير السابق فاروق حسنى لا شىء ويجب الاستعانة به نظرًا لخبرته العالية فى هذا المكان"، مضيفًا: "وزير الثقافة الحالى راكب "كارته"، فى إشارة إلى بطئه الشديد منذ توليه هذه المسئولية"، وتابع: "أنا أقوم وزارة الثقافة كلها فى أسبوع".

واختتم "عبد المنعم" لقائه ببرنامج "آخر النهار" بأغنية للمطرب عمرو دياب، إهداء للرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفًا: "أنا أكتر واحد بيحب حسنى مبارك".

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