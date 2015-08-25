إبراهيم عيسى: أمناء الشرطة خرقوا قانون التظاهر والدولة "داست عليه بالجزمة"

شن الإعلامى إبراهيم عيسى، هجوماً حاداً على موقف الدولة الصامت من خرق "أمناء الشرطة" لقانون التظاهر، مطالباً إياها بالإفراج عن المحبوسين فى قضايا خرق القانون بعد موقفها المتناقض، على حد قوله.

وقال عيسى، ببرنامجه "30-25" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن رجال الشرطة خالفوا القانون، بينما رضخت الدولة لهم وكفت يد القانون عنهم، موضحاً أنه "تم حبس النشطاء بتهم خرق قانون التظاهر وحينما جاء القانون التظاهر من بيتك وشرطتك عملت نفسك من بنها..أنا فى أى مظاهرة قادمة أتقدم بطلب إخطار ليه، وأمناء الشرطة ماخدوش إخطار وماحدش عرف يفتح عينه".

وأضاف عيسى:" حماة القانون انتهكوه تحت رعاية الدولة والحكومة، فأى مصداقية واحترام للقوانين إذا كنتم أنتم من تنتهكوه وتصمتون بخرس إرادى أو لا إرادى".

وشدد على ضرورة الإفراج عن كل المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، قائلاً :"كده العيال كلها تطلع.. كده حرام وغياب للانصاف وكيل بمكيالين.. كده مافيش قانون وفيه قعدات عرب وتطييب خواطر..الغوه أشرف، إحنا مش عاملين القانون عشان النشطاء ونرمى البنات فى السجن عشان خاطر نحترم قانون التظاهر اللى الدولة جات تدوس عليه بالجزمة"، على حد قوله.

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