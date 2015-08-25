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مرتضى منصور: 52 من "وايت نايتس" اشتبكوا مع شرطة تونس وحصلت على أسمائهم

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مرتضى منصور: 52 من "وايت نايتس" اشتبكوا مع شرطة تونس وحصلت على أسمائهم مرتضى منصور: 52 من "وايت نايتس" اشتبكوا مع شرطة تونس وحصلت على أسمائهم
قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن أعضاء الوايت نايتس وجهوا السباب ضد الدولة المصرية واشتبكوا مع الشرطة التونسية، مؤكدا أنهم وجهوا الشتائم للاعبى الزمالك، مضيفا أنه حصل على أسماءهم وعددهم 52، مطالبا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه كان بحوزة أعضاء الوايت نايتس لافتات مسيئة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة، متسائلا:" من الذى قام بتمويلهم للسفر لتونس" .

ووصف رئيس نادى الزمالك، التراس أهلاوى وزمالكاوى بـ"المجرمين"، وطالب بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن فعله اعضاء الوايت نايتس جريمة فى حق الدولة، مشددا على ضرورة قطع يد من يخرج عن القانون، مشيدا بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار عقب الإجراءات الإمنية المشددة بمطار القاهرة للقبض عليهم.

وتابع مرتضى منصور:" ليسوا من صنعوا مجد الأهلى والزمالك وما هم الا مجموعة ارهابية وفقا لحكم قضائى ويجب محاكمتهم على هذه الجرائم"، مؤكدا أنه لن يتنازل عن قضيته ضد اعضاء وايت نايتس.

وفيما يتعلق باعتصام أمناء الشرطة الذى تم انهاؤه أمس، قال :" يجب إقامة محاكمات عسكرية ضد المشاركين فى الاعتصام وأيا من كان إنتمائه يجب تقديمه للعدالة".
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