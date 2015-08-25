مصدر أمنى بالمطار: لا تعليمات باعتقال "ألترس الزمالك" القادمين من تونس

أكد مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة الدولى أنه لا صحة لما تردد حول وجود قرارات اعتقال لمجموعة "ألتراس الزمالك"، الذين رافقوا الفريق إلى تونس.

وأشار المصدر إلى أنه لا صحة لذلك ولا يوجد أى قرارات اعتقال صدرت من أى جهة أمنية لمرافقى الزمالك من الجماهير، كما نفى إلقاء القبض على أى مشجع كما ذكرت بعض المواقع.

وأضاف المصدر أن انتشار قوات الأمن بهدف تأمين مبانى المطار، خوفا من أى تصرفات عشوائية من جانب الجماهير، لافتا إلى أن ذلك إجراء غالبا ما يتبع أثناء مرافقة جماهير من الألتراس لفريقى الأهلى والزمالك.

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