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أمريكا ترحل «كرم جابر» من القرية الأوليمبية لعدم سداد تكاليف معسكره

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أمريكا ترحل «كرم جابر» من القرية الأوليمبية لعدم سداد تكاليف معسكره أمريكا ترحل «كرم جابر» من القرية الأوليمبية لعدم سداد تكاليف معسكره

كرم جابر

قرر مسئولو القرية الأوليمبية الأمريكية ترحيل المصارع الأوليمبى كرم جابر من معسكره الحالى بأمريكا بسبب رفضه سداد المقابل المادى للمعسكر بعد حصوله على كافة التكاليف من الاتحاد المصرى للمصارعة قبل سفره إلى أمريكا .

لولا تدخل بوجى الذى أقنع المسئولين بانتظام اللاعب بالمعسكر على أن يقوم بانهاء كافة الترتيبات من بينها المقابل المادى ولكن اللاعب رفض السداد وهو ما اضطر مسئولو القرية الأوليمبية لترحيل اللاعب وطرده من المعسكر.

يذكر أن كرم جابر يستعد حاليا للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة العالم للمصارعة التى ستقام فى أمريكا خلال المرحلة المقبلة.

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