لبنان .. مقتل شخص وإصابة ثلاثة بإشتباكات حركتي فتح و جند الشام بعين الحلوة

قتل عضو من حركة “فتح” الفلسطينية وأصيب 3 آخرون، إثر تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الاشتباكات اشتدت بين “فتح” وجماعة ما يسمى بـ”جند الشام” في مخيم عين الحلوة، الذي شهد نزوحا كثيفاً للعائلات، فيما تم حصار بعض عائلات داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به والتي ناشدت بفك الحصار عنها.

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الألية والقذائف الصاروخية تسببت في إحراق منزل، كما ان الجيش اللبناني قام بقطع جميع الطرقات المؤدية إلى المخيم الواقع قرب مدينة صيدا.