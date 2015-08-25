السعودية تحذر الحجاج من ترديد أى شعارات تعكر صفو الحج

حذر مجلس الوزراء السعودى الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام من ترديد أى "شعارات تعكر صفر الحج وتؤذى مشاعر الحجاج"، الذين يتوقع أن يبلغ عددهم حوالى 3 ملايين حاج من جميع دول العالم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة ماجد القصبى فى بيان عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين برئاسة نائب الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز إن المجلس "وجه وأهاب بحجاج بيت الله الحرام بأن ينصرفوا إلى أداء مناسك الحج والتفرغ للعبادة بعيدا عن التصرفات والشعارات التى تخالف تعاليم الدين الإسلامى وتعكر صفو الحج وتؤذى مشاعر الحجاج".

وأوضح القصبى أن الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية ، رحب بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة لأداء فريضة الحج ونقل تأكيده وحرصه الشديد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.

وأكد القصبى أن المجلس "أطلع فى هذا السياق على مختلف الاستعدادات والخدمات وجاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم الحج وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام".

وقال إن "نائب خادم الحرمين الشريفين جدد فى هذا الشأن التأكيد على أن السعودية لن تألو جهدا فى سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التى شرفها الله بها قيادة وشعبا على أكمل وجه".