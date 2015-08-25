استشهاد جندى سعودى وإصابة ثلاثة آخرين إثر سقوط قذائف بجازان من اليمن

استشهد جندى سعودى وأصيب ثلاثة آخرون إثر تعرض مركز حدودى بجازان لإطلاق نار وقذائف من داخل الأراضى اليمنية تم التعامل معها والسيطرة على الموقف.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودى إن أحد المراكز الحدودية بقطاع الحرث بمنطقة جازان تعرض اليوم /الإثنين/ لإطلاق نار ، وقذائف مدفعية وهاون وراجمات صواريخ من داخل الأراضى اليمنية ، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصادر إطلاق النار والقذائف العسكرية والسيطرة على الموقف.

وأضاف انه نتج عن ذلك استشهاد الجندى "ثامر ناير الأقرط العنزي" ، وإصابة ثلاثة من زملائه ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اشتباكات متفرقة من حين إلى آخر بين القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية أسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.

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