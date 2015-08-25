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مقتل ضابط بحركة فتح فى مخيم عين الحلوة فى اشتباكات مع "جند الشام"

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مقتل ضابط بحركة فتح فى مخيم عين الحلوة فى اشتباكات مع "جند الشام" مقتل ضابط بحركة فتح فى مخيم عين الحلوة فى اشتباكات مع "جند الشام"
قتل ضابط من حركة فتح وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين فى الاشتباكات التى وقعت بين فتح ومجموعات متطرفة يقودها ما يسمى ب" تنظيم جند الشام " فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين - جنوب لبنان- وسط حركة نزوح كثيفة من أهالى المخيم.

وصرح المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية فى لبنان حسان ششنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الضابط القتيل يدعى :فادى خضير ، ونقلت جثته إلى مستشفى الراعى ، إضافة إلى ثلاثة جرحى .

وأضاف أن الاشتباكات بدأت عندما اقتحمت المجموعات المتطرفة جدار مدرسة "الموقع " وهاجموا موقعا لفتح قرب المدرسة ، لافتا إلى أن هذا تم بعد ساعات من عقد اجتماع للقيادة السياسية الموحدة للفصائل الفلسطينية بمقر السفارة الفلسطينية فى بيروت وتم خلاله الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار.
>ومن جانبه ، صرح مسئول فتح فى مخيم عين الحلوة ماهر شبايطة بأن هجوما للمتطرفين استهدف حاجز درب السيم ومنطقة البستان والشعبة قد فشل ، وأن الاشتباكات مازالت مستمرة هناك .

وعلى صعيد متصل ، صرح مصدر محلى بأن الجيش اللبنانى أطلق قنابل مضيئة لمحاولة فض الاشتباكات بعد أن سقطت قذيقة خارج المخيم ، فيما طال رصاص الأسلحة الرشاسة المناطق المجاورة للمخيم ووصل إلى مخيم "المية وميه" المجاور.. مشيرا إلى أن الأهالى يطالبون بممر آمن للخروج.
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